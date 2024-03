Macht über Märkte

Diskussion über Globalisierung. | Wien. Wer ist für das wirtschaftliche Ungleichgewicht in der Welt verantwortlich? Anlässlich der Filmpremiere von "We feed the world" am Mittwochabend diskutierten darüber Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, und Franz Fischler, ehemaliger EU-Landwirtschaftskommissar.