Machtentscheidung an der Urne

Reisewelle zur Stimmabgabe. | AKP kann auf wirtschaftliche Erfolge verweisen. | Ankara. Die billigeren Inlandsflüge sind restlos ausgebucht, doch viele Hotels an der Ägäis und der Südküste haben noch Zimmer frei. Denn am Wochenende fahren viele Türken nicht in den Urlaub sondern begeben sich zur Wahlurne. Und um an der Parlamentswahl teilnehmen zu dürfen, müssen sie an dem Ort ihr Votum abgeben, aus dem sie stammen. Eine Briefwahl ist nicht möglich; Auslandstürken dürfen selbst in Botschaften nicht abstimmen.