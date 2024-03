Machtkampf der Gerichte

Fällt ein staatliches Organ (das kann der Gesetzgeber, ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde sein) eine Entscheidung, die dem EU-Recht "offenkundig" widerspricht, steht dem Verletzten - so die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs - ein Staatshaftungsanspruch zu. Wer über diesen Staatshaftungsanspruch zu entscheiden hat, ist gesetzlich nicht geregelt. Während nun die Richter des Obersten Gerichtshofs (OGH) - analog zur Amtshaftung (dem innerstaatlichen Gegenstück zur Staatshaftung) - ordentlichen Gerichte, in letzter Instanz den OGH zuständig wissen wollen, stützt sich der VfGH in seinen Erkenntnissen auf eine Ausnahmebestimmung in der Verfassung: Den Art. 137 B-VG. "Dieser besagt, dass der VfGH über vermögensrechtliche Ansprüche an Gebietskörperschaften entscheidet, die weder im ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch durch eine Verwaltungsbehörde zu erledigen sind," erklärt Gerhart Holzinger, ÖJK-Präsident und VfGH-Mitglied. Dass sich der VfGH in einzelnen Fragen über die anderen Gerichte setzt, sei nichts völlig Neues, meint Holzinger zur "Wiener Zeitung": "Kompetenzstreitigkeiten zwischen Gerichten wurden schon bisher vom VfGH entschieden."