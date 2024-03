Zum inzwischen vierten Mal findet im August 2014 das "Girls Rock Camp" statt: bei dem Bandcamp proben Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren eine Woche lang gemeinsam, schreiben Texte und am Ende gibt es einen Live-Auftritt. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht notwendig.



Der heurige Schwerpunkt lautet "Grrrls on stage" ("Mädchen übernehmen die Bühne"), zu den Workshop-Leiterinnen zählen diesmal Renee Benson, Stefanie Sourial, Marty Huber und Eva Jantschitsch aka GUSTAV.



Und was passiert noch beim Girls Rock Camp? Es gibt Workshops zu Körper, Bühne und Performance, eine Schreibwerkstatt, Inputs zu Live-Technik und Riot Grrrlsm, offene Proberäume, Instrumentenkurse, Bands können gegründet werden und natürlich der Live-Auftritt am Ender der Camp-Woche...am besten schnell, aber bis spätestens 17. Mai unter www.girlsrock.at anmelden, die Plätze sind begrenzt! (fib)

Das vierte pink noise Girls Rock Camp für Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren (mit und ohne musikalischen Vorkenntnissen) findet von 17.- 23.8. 2014 im Alten Schlachthof Hollabrunn, NÖ statt. Die Anmeldephase dauert von 07.04.-17.05.2014.