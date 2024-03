Mädelsabend mit Abendessen

- Wow, sage ich, einfach nur wow! Ich bin die Sissy. Servus.



- Hi, ich bin Ann-Kathrin.



- Wie wär’s mit einem Mädelsabend für uns zwei Hübschen?



- Cool.



- Ich hab Lust auf einen Mädelsabend. Kommst mit?



- Ich weiß nicht recht. . .



- Geh! Wir machen einen drauf. Zuerst Cocktails und Abendessen. Was meinst?



- Was gibt‘s denn Leckeres?



- Hamburg?



- Bielefeld.



- Krass! Deinetwegen ist es wert, dass es existiert.



- Supersüß. Wo zieht‘s uns hin?



- Na schau: Internationale Küche, dafür wäre der Naschmarkt die Genussmeile. Die beste Wiener Küche kriegst im Klosterneuburger Strandbad, das ist halt ein bisserl außerhalb. Aber ich sag’ Dir: eine Geschmacksexplosion!



- Papatastisch!



- Oder Balkan at it‘s best? Dann auf zur Donauinsel. Oder lieber gentrifiziert mit viel Fusion alles voll megageil? Das wär’ der Karmelitermarkt.



- Ihr Wiener habt so ein irres Glück mit Eurer Stadt und ihrer bunten Kultur!



- Ja, super, gelt? Naschmarkt?



- Bin total fly. Nur wegen der Farben: Weißt Du, ich flieg halt eher auf Cyan.



- Und ich auf Rot und Orange.



- Gegensätze ziehen sich an.



- Isso! Also summen wir los! Wiener Mädelsabend! So g’hört sich das für so zwei Gelsen wie wir!



Wissenschafter haben festgestellt, dass Gelsen bestimmte Farben sehen können. Siehe Seite 27.