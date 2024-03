Magnas Gewinne schrumpfen

Das Unternehmen zeigte sich pessimistisch für die Automobilproduktion in Nordamerika und rechnet dort 2008 mit der Herstellung von einer Million weniger Autos als bisher erwartet.



Magna geht von einer Produktion von 13,2 Millionen Autos und Kleinlastern in Nordamerika aus und von rund 15,6 Millionen in Europa. Magna schraubte seine Umsatzerwartungen für das Jahr auf 24,3 bis 25,6 Milliarden Dollar herunter. Im Mai waren die Kanadier noch von 25,5 bis 26,8 Milliarden Dollar ausgegangen.



Der schwächelnde nordamerikanische Markt lastete schon im abgelaufenen Quartal auf dem Umsatz, der in den drei Monaten bis zum 30. Juni auf 6,71 Milliarden Dollar nach 6,73 Milliarden Dollar sank.



Magna ist nach Umsatz der drittgrößte Autozulieferer weltweit nach Denso und Robert Bosch. Conti liegt nach Berechnungen von "Automotive News" auf Platz vier. (Reuters)