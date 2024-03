"Man muss die Dinge zu Ende denken"

Swoboda fordert "Wirtschaftskonvent" für Europa. | Brüssel. Es ist ein kühnes Unterfangen, das Hannes Swoboda anstoßen will. Ein neuer Konvent solle her, ganz nach dem Vorbild des Verfassungskonvents, der den Vertrag von Lissabon vorbereitet hatte, erklärt der Vizefraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament am Dienstagabend bei einem Hintergrundgespräch in Brüssel. Dabei will Swoboda mit Vertretern der Regierungen, des Europa-Parlaments, mit Experten und Sozialpartnern "all jene Dinge zu Ende denken", die bei der Einführung des Euro nicht angegangen wurden: eine abgestimmte Wirtschafts- und Wachstumsunion. Oder anders ausgedrückt: eine gemeinsame Steuer- und Sozialgemeinschaft.