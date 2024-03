Manager kennen derzeit keine Arbeitsplatzprobleme

Das Personalberatungsunternehmen Korn/Ferry International hat sich wieder einmal auf dem Arbeitsmarkt umgehört und festgestellt, dass die Chancen derzeit sehr gut stehen, eine noch besser



bezahlte Stelle zu finden.



Das Jobbarometer von Korn/Ferry, der Executive Demand Index (EDI), weist für das zweite Quartal 1999 eine deutliche Zunahme der Nachfrage nach Managern um weltweit insgesamt 22% aus. Die Spanne



reicht von plus 40% für die Region Asien/Pazifischer Raum über plus 26% für Nordamerika bis zu plus 19% für Europa.



Der "begründete Optimismus, mit dem die Wirtschaft in das nächste Jahrtausend geht", ist laut Georg Unger, Managing Partner von Korn/Ferry International, die Ursache für die Steigerung.



In allen Ländern vollzieht sich zudem eine Verschiebung der Nachfrage von den Industrieunternehmen hin zu den klassischen Dienstleistungen sowie den neuen, auf Technologie und Internet bezogenen



Branchen, eine Entwicklung, die sich auch in Österreich beobachten läßt.



In der Gliederung nach Managementpositionen zeigt der EDI für das zweite Quartal eine signifikante Zunahme der Nachfrage nach Managern für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Werbung und PR.