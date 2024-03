Manager-Prämien: Keine Einigkeit vor dem G20-Gipfel

Sarkozy: Strenge Regeln für Boni. | Obama und Brown zurückhaltend. | Brüssel. In den Vorbereitungen des Weltfinanzgipfels in einer Woche in Pittsburgh steigt die Hektik. So schienen sich am Donnerstag Differenzen zwischen der EU und der USA um das weitere Vorgehen gegen unverhältnismäßige Manager-Boni aufzutun. US-Präsident Barack Obama zeigte sich gegenüber zu strikten Beschränkungen vorsichtig.