Mandelson rüttelt an EU-Handelssanktionen

Internes Papier der Kommission. | Strafzölle sollen überdacht werden. | Brüssel . Die EU-Kommission will das derzeitige System von Strafmaßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken überdenken. Es habe seit der Unterzeichnung des WTO-Antidumpingabkommens 1994 "weit reichende Veränderungen in der globalen Wirtschaft und in der Struktur der EU-Wirtschaft" gegeben. Daher stelle sich die Frage, ob die derzeitige Praxis der Anti-Dumpingmaßnahmen "noch immer gerechtfertigt" sei, heißt es in dem der "Wiener Zeitung" exklusiv vorliegenden Entwurf eines Diskussionspapiers von EU-Handelskommissar Peter Mandelson, das am 6. Dezember vorgestellt werden soll.