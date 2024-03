Mango: Spanische Mode auf Expansionskurs in Österreich

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 1999 will Mango auf 460 Geschäfte erweitern, 56% davon werden sich dann an Standorten im Ausland befinden. Das jüngste Mango-Geschäft in Österreich wurde



am 4. Dezember in Linz eröffnet. Ab 2000 sollen weitere Filialen in Graz, Salzburg, Innsbruck und St. Pölten folgen. In Wien gibt es derzeit vier Mango-Läden, wovon zwei von Franchisenehmern geführt



werden · auf der Mariahilferstraße, im Donauzentrum, im Millenniums-Tower am Handelskai und in der Shopping City Süd. Das fünfte Wiener Outlet in der Kärntner Straße soll im Februar folgen.



Expansionspläne hegt der Modekonzern demnächst für Argentinien, die Philippinen, Singapur, Slovenien, Rumänien, die Ukraine und Rußland.