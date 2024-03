Märchen und Albtraum

Wenn man die jüngsten Meldungen zur Entwicklung der Konjunktur betrachtet, geht es einem ein bisschen wie manchem Toyota-Fahrer in den USA: Man steht auf der Bremse und auf dem Gas gleichzeitig. Auf der einen Seite sind die deutschen Ökonomen und Politiker total aus dem Häuschen: Von einem deutschen "Sommermärchen" und "Aufschwung XL" ist da die Rede. Auch für Österreichs Wirtschaft soll sich laut Wifo heuer ein "schönes Plus" ausgehen. Andererseits warnte zuletzt die Europäische Zentralbank vor unreflektiertem Jubel, laut Notenbank wird der Aufschwung nur schleppend kommen. Gleichzeitig weisen in den USA und in China die Frühindikatoren schon wieder nach unten.