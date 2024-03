Märchenschule mit Spaßfaktor

Volksschule in Wien ist Schule des Monats November. | Lese-Schwerpunkt überzeugt Jury. | Wien. Einer jüngst veröffentlichten Studie zufolge können Österreichs Volksschüler nur mittelmäßig gut lesen - ein Befund, der auf die Schüler der Hans-Christian-Andersen-Volksschule wohl kaum zutrifft. Die Schule in der Wiener Landsteinergasse hat sich nicht ohne Grund vor drei Jahren nach dem dänischen Märchenautor benannt. Lesestoff aller Art ist aus den Klassenzimmern nicht wegzudenken. Der Versuch, in den Kindern die Lust am Umgang mit Büchern zu wecken, hat auch die Fachjury der "Wiener Zeitung" überzeugt. Sie hat die Volksschule zur Schule des Monats November gewählt.