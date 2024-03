Marcus Bartl als bester Steuerberater ausgezeichnet

Wien. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde BDO beim diesjährigen Steuerberater Award 2017 zum besten Steuerberatungsunternehmen gekürt. Das erste Mal jedoch war es ein Doppelsieg: Marcus Bartl, der Geschäftsführer der BDO Austria GmbH mit Hauptsitz in Wien ist, wurde zudem in der Kategorie "M&A und Kapitalmarkttransaktionen" als bester Steuerberater ausgezeichnet.



"Mein Dank gilt unseren Kunden, für ihr zahlreiches Voting und natürlich dem gesamten BDO-Team", sagte dazu Bartl, der Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften studiert hat. Bartl ist seit dem Jahr 2005 als Steuerberater tätig, seit 2006 ist er Wirtschaftsprüfer und seit 2011 Partner.



BDO zählt mit einem Umsatz von 60,4 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/2016 und mehr als 450 Mitarbeitern (davon 32 Partner) zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Österreich. Die BDO Austria GmbH ist Mitglied des internationalen BDO Netzwerks, das mit über 67.000 Mitarbeitern in 158 Ländern vertreten ist.