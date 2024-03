Marionnaud forciert Expansion

Die französische Parfümeriekette Marionnaud hat im vergangenen Jahr 52 Impo- und 35 Holzer-Filialen gekauft. Mit der Übernahme von Le Digou im Wiener Kaufhaus Steffl (die noch kartellrechtlich zu genehmigen ist) sei man mit 88 Filialen und 30% Marktanteil die Nummer 1 in Österreich, freute sich der kaufmännische Geschäftsleiter Markus Reichenspurner. Als Ziel habe man sich heuer die Erreichung von 75 Mill. Euro Umsatz und 300.000 Kundenkarten (bisher 150.000) gesetzt. Investieren will Marionnaud in die Ausbildung der 500 Mitarbeiter sowie den Nachwuchs. In Kooperation mit AMS und bfi soll eine Akademie gegründet werden, in der sowohl Lehrlinge als auch bestehende Mitarbeiter ausgebildet werden sollen.