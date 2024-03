Marke UNIQA seit gestern offiziell

Entstanden aus der Fusionierung der bisher getrennten traditionsreichen Marken Austria-Collegialität und Bundesländer-Versicherung unter Einbindung der Raiffeisen-Versicherung, der Salzburger



Landes-Versicherung und der Collegialität direct, ist die UNIQA die größte heimische Versicherungsgruppe mit etwa 6.400 Mitarbeitern und Prämieneinnahmen von 30,2 Mrd. Schilling.



Die Bundesländer-Versicherung war im Jahr 1922 gegründet worden, die Ursprünge der Austria-Collegialität reichen zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Von Jänner 1997 bis zum Herbst 1999



traten die beiden Gesellschaften unter dem Dach der BARC Versicherungs-Holding auf.



"Wir haben das Ziel, unter die führenden 30 europäischen Versicherer aufzusteigen", sagte UNIQA-Generaldirektor Herbert Schimetschek in einem Pressegespräch. Er schätzt, daß sein Unternehmen derzeit



auf Platz 40 liegt.



Die UNIQA-Stammaktie feierte gestern an der Wiener Börse ihr Debut. Derzeit sind etwa 18% im Streubesitz, laut Schimetschek soll der free float im nächsten Jahr auf bis zu 30% ausgeweitet werden.



Nächstes strategisches Auslandsziel: Polen



Die UNIQA ist derzeit in zehn europäischen Ländern aktiv. Die ausländischen Tochtergesellschaften sind in der UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH zusammengefasst. Nächstes Ziel



ist Polen, wo derzeit die Möglichkeit des Erwerbs einer Gesellschaft oder des Aufbaus eines neuen Institutes geprüft wird, berichtete Schimetschek.