"Marktbereinigung schon im Gange"

Credit Suisse will Privatbank-Geschäft weiter ausbauen. | Constantia nennt diese Woche Bieter. | Wien. Der Verkauf der Constantia Privatbank könnte der Auftakt für gröbere Umschichtungen in der Branche sein. Henrik Herr, Leiter der österreichischen Privatbank von Credit Suisse (CS), sieht die Marktbereinigung im Geschäft mit der Vermögensberatung betuchter Kunden bereits im Gange. Dieser Prozess werde sich wahrscheinlich noch verstärken, so Herr im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Der österreichische Privatbanken-Markt werde in zwei Jahren "sicher ein anderer" sein als heute.

Welche Institute die Veränderungen aktiv vorantreiben werden, bleibt abzuwarten. Die CS-Privatbank will sich derzeit auf organisches Wachstum beschränken, so Herr. Dies deutet darauf hin, dass die CS - entgegen anders lautenden Gerüchten - doch nicht am Bieterverfahren für die Constantia Privatbank beteiligt ist. Einem Constantia-Sprecher zufolge will das - infolge der Turbulenzen rund um Immofinanz und Immoeast - in Schieflage geratene Institut diese Woche die verbliebenen Bieter präsentieren. Finanzkreisen zufolge könnte der Verkaufsprozess letztlich zum Solo für die deutsche Privatbank Hauck & Aufhäuser werden.



Mehrere Bieter?



Dies wird seitens der Constantia nicht bestätigt. Es wäre nicht falsch, dass Hauck & Aufhäuser ein Interessent sei, es würde aber noch darüber hinaus "geprüft", hieß es am Montag.



Bei der CS will man das Privatbank-Geschäft in Österreich jedenfalls weiter ausbauen. Die seit Ende 2007 aktive Privatbank plant, im kommenden Jahr den Mitarbeiterstand von 30 auf 40 zu erhöhen. Als Kunden kommen vermögende Personen und Familien mit mindestens einer Million Euro an verfügbarem Kapital in Frage. Zwei Drittel der CS-Kunden sind Österreicher, der Rest verteilt sich auf Osteuropa, Russland sowie den Mittleren und Nahen Osten. Letztere Region könnte laut Herr für die österreichischen Privatbanken in Zukunft an Bedeutung gewinnen.