Märkte im Baltikum als Sprungbrett nach Russland

Rechtssicherheit als Standortvorteil in Estland, Litauen und Lettland. | Österreicher zu wenig im Baltikum und Skandinavien vertreten. | Wien. Heimische Unternehmen laufen Gefahr, den Nordosteuropa zu wenig zu beachten. Die Österreicher seien in Litauen, Lettland und Estland stark unterrepräsentiert, sagt der Vice President des Consulters A.T. Kearney Mitteleuropa, Stefan Höffinger, der "Wiener Zeitung". Wie eine A.T. Kearney-Studie feststellt, ist das heimische Kapital im Baltikum nur mit 0,29 Mrd. Euro an Direktinvestitionen vertreten. In den angestammten Expansionsländern Tschechien, Ungarn und Kroatien hingegen haben die Österreicher laut der Studie vom Beginn der neunziger Jahre bis Ende 2005 12,85 Mrd. Euro investiert.