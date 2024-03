Massafonds: Um Knopf und Kragen

In den Ministerien wird intensiv nach Ausgliederungswürdigem gesucht. Fündig wurde man im Innenministerium: Der "Massafonds" (Bekleidungsbewirtschaftung) steht noch heuer zur Ausgliederung an. In der Bundesverwaltung gibt es vier dieser Massafonds. Ob eine Ausgliederung aller vier Fonds gelingt, ist noch nicht ausgemacht. Das war schon vor 20 Jahren angedacht worden, scheiterte aber an den Knöpfen. Die Gendarmerie wollte auf ihre goldenen Knöpfe nicht verzichten. Jetzt legt sich die Zollwache quer. Sie hat in ihrem Fonds einen Überschuss.