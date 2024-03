Massenflucht im Grenzgebiet

Mindestens fünf Tote. | Bangkok/Phnom Penh. Nach Ausbruch neuer Kämpfe an der kambodschanisch-thailändischen Grenze sind tausende Menschen auf der Flucht. Wie der Gouverneur der thailändischen Provinz Si Saket, Suwan Sujalit, am Montag mitteilte, hätten rund 15.000 Menschen ihre Dörfer in dem Grenzgebiet rund 450 Kilometer nordöstlich von Bangkok verlassen.