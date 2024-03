Masterplan für Jobmarkt

Jetzt sind wieder einmal die Sozialpartner am Zug - wie immer, wenn die Regierung nicht weiter weiß: Nachdem Außenminister Spindelegger dankenswerter Weise die künftige Migrationspolitik thematisiert und Sozialminister Hundstorfer sogar nicht ÖGB-konform für eine geregelte Zuwanderung plädiert hat, sollen Leitl, Foglar & Co bis zum Herbst ein sinnvolles Konzept basteln. Die Fakten liegen indes längst auf dem Tisch: Der Fachkräftemangel in gewissen Branchen ist evident, und dass Österreich schon aus demografischen Gründen verstärkt auf Zuwanderer angewiesen sein wird, sollte sich eigentlich bereits auch bis zu HC Strache herumgesprochen haben. Jetzt wird es darum gehen, das Thema zu versachlichen und für alle verständlich zu machen.