Mattscheibe

Ein Hick-Hack unter Politikern und Funktionären, eine Forderung nach einer Förderung, ein markiger Sager - und eines der zwei verbliebenen Tennis-Turniere in Österreich wackelt. Ronnie Leitgeb, Turnierdirektor in Pörtschach, will 400.000 Euro vom Land Kärnten, wovon der Sportlandesrat 100.000 locker machen wollte, die übrigen 300.000 hätten aus der Kärnten Werbung kommen sollen.