McOlympia in Innsbruck

Das Internationale Olympische Komitee hat in Innsbruck ein Erziehungslager für heranwachsende Athleten organisiert. Sie sollen wettkämpfen, aber vor allem etwas lernen. Ganz besonders wichtig ist es dem IOC, den Jugendlichen während der zehntägigen Spiele auch seine Werte zu vermitteln. Und das kann man nur als gefährliche Drohung bezeichnen.



Am Tag der Eröffnung hat das IOC den Sponsorvertrag mit McDonald’s bis 2020 verlängert. Der Burgerproduzent versorgt bei Olympischen Spielen, nun auch in Innsbruck, die Athleten. Offenbar gehört also das Essen bei Fastfood-Ketten zu jenen Werten, die das IOC den Sportlern vermitteln will. Ebenfalls ganz wichtig ist den Olympiaherrschern die Ehrlichkeit. Bei den Großen muss sich das IOC mit dem unschönen Thema Doping beschäftigen, muss ständig testen und so manchen Gewinner nachträglich disqualifizieren. Die Jungen, sagt IOC-Chef Jacques Rogge, seien noch aufnahmefähig, weshalb er seinen Verein als pädagogische Anstalt versteht.

Doch wie ist es mit der Ehrlichkeit des IOC selbst bestellt, wenn man bei den Jugendspielen zwar einen Ernährungskurs anbietet, sie aber Fastfood essen lässt? Wenn man den jungen Athleten etwas über Nachhaltigkeit und Umweltschutz erzählt, aber die Spiele nach Sotschi vergibt, wo inmitten eines Naturschutzgebietes Skipisten in den Berg gesprengt werden? Und wenn man sich die Sportstätten-Leichen in Turin, Albertville und Athen vor Augen führt, begreift man, dass Nachhaltigkeit für das IOC kein wahrer Wert ist, sondern sich einfach nur gut anhört.



Vermutlich sind die Jugendspiele selbst kein besonders leuchtendes Beispiel für Ehrlichkeit. Denn natürlich geht es in Innsbruck nicht bloß um den Olympischen Gedanken und schöne Werte. Seit Jahren muss das IOC erleben, dass die Jugend den Spielen den Rücken kehrt und auf die TV-Übertragungen vom Kunstbahnrodeln oder Ähnliches pfeift. Und das wiederum lässt die großen Sponsoren wie Coca Cola und Samsung über ihre olympische Zukunft nachdenken. Was also macht das IOC? Es organisiert Jugendspiele und lässt McDonald’s für die Jugendlichen aufkochen.