Medien: Kein Öl ins Krisenfeuer

Nach dem eher skurrilen Auftauchen des im Wahlkampf versteckten noch amtierenden Bundeskanzlers in der "Pressestunde" war "im Zentrum" am Sonntag-Abend dann Schluss mit lustig: Die hochrangige Expertenrunde setzte zwar dem wenig verantwortungsbewussten Sendungstitel "Wirtschaft in Gefahr?" eine nüchterne, eher beruhigende Analyse der Auswirkungen der Finanzkrise auf Österreich entgegen.