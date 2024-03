Medizin-Nobelpreis geht an drei Europäer

HIV-Entdecker und Entdecker des Human Papilloma-Virus ausgezeichnet. | Stockholm. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den deutschen Wissenschaftler Harald zur Hausen. Zur Hausen teilt sich den Preis mit Francoise Barre-Sinoussi und Luc Montagnier, dies teilte die Königlich-Schwedische Akademie am Montag in Stockholm mit.