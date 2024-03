Medizin-Studium ohne Flaschenhals

Reduktion der Studienplätze soll Drop-out-Rate verringern. | Ärztemangel aber nicht zu befürchten. | Wien. An den Medizin-Unis Innsbruck (MUI) und Wien (MUW) soll es, so Bernd Matouschek, Pressesprecher der MUW im Gespräch mit der "Wiener Zeitung", "keinen Flaschenhals und keine Warteliste" mehr geben. Die Drop-out-Rate, die jahrelang über 50 Prozent betragen habe, werde stark sinken. Das steht im Hintergrund, wenn im nächsten Studienjahr nur noch 720 statt zuletzt 1560 Studierende an der MUW beginnen dürfen, an der Medizin-Uni Innsbruck (MUI) nur 340 statt zuletzt 550. Davor müssen sich, wie jüngst berichtet, alle Bewerber am 7. Juli 2006 einem in der Schweiz entwickelten Test unterziehen, der speziell die Eignung für das Medizin-Studium feststellen soll.