130 Studierende aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa praktizieren in Spitälern. | Wien. Insgesamt 130 Medizinstudenten aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa werden heuer im Rahmen des Projekts "Medizinstudenten ohne Grenzen" einen Monat lang Praktika in österreichischen Krankenhäusern absolvieren. Der Organisator, Univ.-Prof. Herbert Ehringer, sieht dies als "wichtige Aktion, die unserem Land nützlich ist". Die jungen Studenten sollen "unsere Medizin-Schule in ihrer Heimat zum Leuchten bringen und als Herolde über unser Gesundheitssystem berichten".