Mehr Allergien durch CO<sub>2</sub>-Anstieg

Wien. Schlechte Nachrichten für Pollenallergiker: Die Belastung für jene Menschen, die in Zeiten des Pollenflugs an chronischem Schnupfen bis hin zu verstärktem Asthma leiden, wird Jahr für Jahr steigen. Der Trend dazu hat sich schon in den vergangenen Jahren abgezeichnet, wie eine aktuelle Studie eines internationalen Forscherteams um die Ökoklimatologin Annette Menzel von der Technischen Universität München im Online-Fachjournal "Plos One" berichtet.



Im Durchschnitt lag der Zuwachs der Pollenmenge in Stadtgebieten bei drei Prozent im Jahr, in ländlichen Gegenden war es ein Prozent, so das Resultat der Untersuchung auf der Grundlage von Pollen-Zeitreihen über drei Jahrzehnte aus 13 europäischen Ländern.

Längere Pollenflugsaison