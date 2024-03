Mehr als nur eine Galionsfigur

"Jupiter and Semele - Its official" titeln die Boulevardblätter derzeit in Robert Carsens "Semele"-Inszenierung im Theater an der Wien. "Cecilia and Alexander - Its official" könnte die aktuelle Schlagzeile jenseits der Opernbühne lauten. Hauptdarstellerin ist in beiden Fällen die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli. Einmal als Bühnenfigur, einmal als neue Festival-Gestalterin.