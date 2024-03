Mehr Biss im Kampf gegen Kartell und Co

Verdächtige Firmen sollen ihre Unschuld beweisen müssen. | Wifo fordert mehr Entscheidungsgewalt für die Behörden. | Wien. Explodierende Preise, wohin man schaut, und Studien, in denen von hausgemachten Einflüssen auf die Inflation die Rede ist - da liegt der Verdacht nahe, dass es in einigen Bereichen an Wettbewerb mangelt. Vor diesem Hintergrund gewinnt die ins Stocken geratene politische Debatte rund um eine Reform des heimischen Kartellrechts wieder an Fahrt. Auch das Wirtschaftsforschungsinstut Wifo fordert nun eine "Nachschärfung".