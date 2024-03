Mehr Flüchtlinge für Europa

Europa soll nach dem Willen der EU-Kommission künftig mehr Flüchtlinge aufnehmen. Die Kommission will am Mittwoch die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge vorschlagen, die es nicht aus eigener Kraft nach Europa schaffen.

Nach Einschätzung des Flüchtlingshochkommissariats UNHCR werden allein im kommenden Jahr weltweit rund 200.000 Menschen, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, einen Zufluchtsort in einem sicheren Land benötigen.



Wie im Falle der Iraker, die derzeit aus Flüchtlingslagern in Jordanien oder Syrien nach Deutschland und in andere europäische Länder gebracht werden, sollen die EU-Staaten künftig auch bei der Aufnahme anderer Gruppen zusammenarbeiten.