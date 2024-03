Mehr gemein als nützig

Das Rezept ist einfach: Man nehme einen Bereich, für den Menschen gerne spenden, gründe einen "gemeinnützigen Verein", setze sich oder Freunde als Geschäftsführer und Vorstände ein und lebe fortan von den Einnahmen wie ein Kaiser - quasi unkontrollierbar. Eine zynische Sozialparodie? Nein, traurige Realität im Dschungel deutscher Hilfsvereine, wie der MRD-Report "Exakt" am Dienstag dokumentierte. Besonders krass der Fall des Berliner Vereines "Die Teller Gottes", dessen Gründer und Chef Michael M. selbst Hartz-IV-Empfänger ist. Der Verein vermietet abgewohnte Zimmer an Obdachlose und kassiert vom Arbeitsamt den Höchstsatz von 360 Euro pro Monat dafür. In den vier Sozialmärkten wird gespendete Ware um Geld verkauft - an x-beliebige Kunden und ohne Buchhaltung. M. hat sogar eine Erbschaft von 100.000 Euro in den Verein eingebracht - um Erbschaftssteuer zu sparen. Hartz IV kassiert er weiter.