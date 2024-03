Mehr Pleiten in Österreich

Die Zahl der eröffneten Pleiten in Österreich steigt wieder, berichtete der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Bezieht man die Libro AG mit ein, so sind allein seit Jahresbeginn sieben New Economy-Unternehmen mit Passiva von insgesamt 4,4 Mrd. Schilling in die Insolvenz geschlittert.