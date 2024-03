Wenn Trainer Huub Stevens davon spricht, dass Maccabi Haifa "deutlich mehr Qualität" als Salzburg hat, ist das durchaus als schwere Kritik an der Klubführung zu interpretieren. Denn Salzburg hat budgetär weitaus größere Möglichkeiten als Haifa, die israelische Liga ist, wenn überhaupt, nur unwesentlich besser als die Bundesliga und geographisch ist Salzburg eindeutig im Vorteil, wenn es um den Einkauf guter Legionäre geht. Wie kann es also sein, dass Maccabi deutlich mehr Qualität hat? An schwächeren Teams zu scheitern, kann immer passieren. Doch Haifa war besser. Deutlich besser. Wenn Spieler nicht ausreichend Qualität haben, ist diesen das nicht vorzuhalten. Es sind jene in die Verantwortung zu nehmen, die diese holen und aufstellen. Aber vermutlich will in Salzburg niemand schuld sein. Zumindest der Trainer nicht.