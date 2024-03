Mehr Reflex denn Reflexion

"Was hat er, was andere nicht haben", fragte sich nicht nur die "Krone". Die Bestellung Marcel Kollers als ÖFB-Teamchef war auch am Mittwoch bestimmendes Thema an Österreichs Stammtischen - und nicht nur dort. Interessant ist die unterschiedliche Art und Weise, wie über ihn diskutiert wird. Während die überwiegende Mehrheit der Österreicher dem Neuen mehr aus Reflex denn aus Reflexion heraus skeptisch gegenübersteht, wird die Wahl in der Schweiz für eine gute gehalten. Das muss nichts heißen. Dass aber auch jene, die bisher mit ihm zusammengearbeitet haben, Positives berichten, sollte zumindest gehört werden. Vielleicht mehr als - bei allem Respekt - die Suderei jener, die sich ob zu Recht oder nicht übergangen fühlen. Denn zusätzliche Unruhe kann das Team jetzt am wenigsten gebrauchen.