Mehr Risiko bei Staatshaftungen

Viele Unternehmen erfüllen Kriterien für Kreditgarantien nicht. | Mitterlehner will Auflagen lockern. | Wien. Zunächst als Durchbruch gefeiert, erweist sich die Vergabe von Staatshaftungen für Überbrückungskredite von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) nun als Schuss in den Ofen. Die staatliche Förderbank Austria Wirtschaftsservice (AWS), die diese Krisenhilfen abwickelt, hat bisher rund 75 Prozent der Anträge für die im Mai ins Leben gerufenen Garantien abgelehnt. Viele Betriebe scheitern an den Bonitätsvoraussetzungen, weshalb Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner die Vergabekriterien nun aufweichen will.