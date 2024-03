"Kabarett direkt" in Ö1 live aus der Kulisse in Wien mit dem neuen Programm des MännerXangsvereins VierXang. Das Wochenende begann also Freitagabend schon gut. Und die vier (mit dem rauhkehligen Wilfried Scheutz; war einmal für Österreich beim Eurovisions-Song-Contest, erinnern Sie sich?) können was und trau'n sich was, haben ein vielfarbiges Repertoire, einen g'sunden Schmäh und vor allem ein großes Herz für Musik. Ihre Darbietung etwa von "Am Brunnen vor dem Tore" war packender und zu Herzen gehender als so manch geölter "klassischer" Vortrag. Zwei Stunden reine Freude.



Samstagabend zwei US-Filmklassiker im Fernsehen: Auf Kabel 1 "Der längste Tag", der großartige, in jeder Hinsicht monumentale Film (mit Starbesetzung bis in kleinste Episodenrollen) über die alliierte Invasion in der Normandie im Juni 1944. Danach in ORF 2 "Marnie" von Alfred Hitchcock. - Beides Filme zum Immerwiedersehen.



Am Sonntag dann wieder Ö1: vormittags in "Patina - Kostbares aus dem Archiv" Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung", gelesen 1987 von Axel Corti. - Diese Stimme! Nächsten Sonntag kann/muss man sie wieder hören. Am Nachmittag in "Menschenbilder" der Schweizer Schriftsteller Klaus Merz. Ein stiller Intensiver, ich werde ihn lesen (erscheint übrigens im Tiroler Haymon Verlag).



Mehr solcher Wochenenden, bitte . . .