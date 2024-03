Mehrere heimische Großinvestoren starten neue Immobilien-Aktivitäten

Das bestätigt Stefan Keznickl, Sprecher der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), gegenüber der "Wiener Zeitung". Details gibt Keznickl nicht bekannt.



Innerstädtische Juwelen



Dem Vernehmen nach will die neue Gesellschaft als erstes Projekt die Managementgeschäfte bzw. den Managementvertrag der ViennaEstate Immobilien AG übernehmen, ein Mitbewerber von Immofinanz, Conwert und CA Immo. Die ViennaEstate Immobilien AG investiert in "ausgewählte, innerstädtische Wohnimmobilien in guter Lage". Die Immobilien der ViennaEstate werden derzeit von der Wiener Privatbank SE gemanagt, da die Immobilien AG über kein Personal verfügt.



Laut der Online-Finanz-Plattform boerse-express erhält die Bank dafür eine jährliche Managementgebühr in Höhe von O,75 Prozent "des konsolidierten Immobilienbestandes zu Buchwerten zuzüglich liquider Mittel zum Bilanzstichtag."



Die Managementfirma will sich dem Vernehmen nach in der Übergangsphase des Vertrages der Ressourcen der Wiener Privatbank bedienen. "Es gibt Gespräche zu dem Thema, mehr kann ich nicht sagen", so Helmut Hardt, geschäftsführender Direktor der börsennotierten Wiener Privatbank und Aufsichtsrat der ViennaEstate Immobilien AG. "Eine Zusammenarbeit ist angedacht." Die Wiener Privatbank hält Anteile an der ViennaEstate, und hat laut Hardt "einen wesentlichen Einfluss" auf die Gesellschaft.



Kerbler - Gastronom, Zeitungsfinanzier und Gründer der börsennotierten Immobilienholding Conwert -, hält samt seiner Holding 27,57 Prozent an der Privatbank. Die K 5 Privatstiftung hält über die K 5 Beteiligungs GmbH, Geschäftsführer ist Kerbler, weitere 28,06 Prozent.



Der Polo-Spieler Scherb, Herr über den Nahrungsmittelkonzern S.Spitz, ist ein umtriebiger Investor. Neben Rudolf Fries gilt er als einer der Großaktionäre der Immofinanz.