Mehrwertdienste kommen teuer

AK fordert mehr Konsumentenschutz bei SMS-Diensten. | Wien. (wak) Die AK ortet zunehmende Verwirrung der Konsumenten in puncto Telefonieren. Beschwerden über Festnetz-, Mobilfunkbetreiber und Mehrwertdienste nehmen stark zu, im Vorjahr wurden über 23.000 Konsumenten dazu beraten. Die Tarife seien schwer vergleichbar, zusätzlich treiben sogenannte Mehrwertdienste die Handy-Rechnung in die Höhe. Dieser Sektor bereite am meisten Kopfzerbrechen, meinte AK-Konsumentenschützer Harald Glatz bei einer Pressekonferenz am Montag.