Innenrevision konnte keine Risikoabschätzung machen. | Wien. Hatte Wolfgang Flöttl im Jahr 2000 Selbstmordgedanken, nachdem er zum dritten Mal mit Bawag-Geldern Schiffbruch erlitten hatte? Anne Eisenhower, Enkelin des früheren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower und Ehefrau des Investmentbankers Wolfgang Flöttl, widerspricht dieser Behauptung von Ex-Bawag-Chef Helmut Elsner vehement: "My husband is a fighter!" ("Mein Mann ist ein Kämpfer.") Frau Eisenhower war am Donnerstag, dem bereits 30. Verhandlungstag im Bawag-Prozess, als Zeugin geladen.