MEL-Krimi: Meinl will EU-Gericht anrufen

Wien. Die Meinl Bank kommt nicht aus den Schlagzeilen. Bank-Vorstand Peter Weinzierl bestätigte am Mittwoch, dass sich auch sein Institut in zwei Fällen der Schweizer Treuhandgesellschaft Ferint bedient hat, das transferierte Geld war aber der Meinl Bank zuzurechnen. Brisant ist die Ferint-Connection deshalb, weil Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser auf einem Ferint-Konto bei der Meinl Bank 500.000 Euro "seiner Schwiegermutter" veranlagt haben will. Dieser Vorgang spielt in der mutmaßlichen Korruptionsaffäre um den Buwog-Verkauf eine Rolle. Grasser weist den Schmiergeldverdacht zurück. Laut Wochenzeitung Falter ortete aber die Kriminalpolizei Ungereimtheiten. Angeblich sollen Beweismittel gefälscht worden sein. In Schutz nahm Weinzierl seinen Vorstandskollegen W., der in der Causa Grasser ins Visier der Ermittler wegen widersprüchlicher Aussagen geraten ist. "Er hat konsistent ausgesagt und die Wahrheit gesagt", behauptet Weinzierl. Indes erhebt der Banker weiter schwere Vorwürfe gegen die Justiz wegen des anhängigen Strafverfahrens um den Zertifikaterückkauf bei Meinl European Land (MEL).



"Das Verfahren dauert schon an die fünf Jahre, das ist unzumutbar, wir werden im Sommer zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen", kündigte Weinzierl an. "Der Meinl Bank und Herrn Meinl ist durch das Verfahren immenser Schaden entstanden." Den könne er aber noch nicht beziffern. Zugleich fordert Julius Meinl seine Kaution (100 Millionen Euro) zurück bzw. verlangt eine Reduktion auf 30 Millionen Euro; das entspreche den Forderungen der Anleger.



Laut Staatsanwaltschaft Wien haben sich aber am dringenden Tatverdacht (schwerer gewerbsmäßiger Betrug) "keine wesentlichen Änderungen ergeben". Die Vorwürfe werden bestritten.