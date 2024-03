Menschliche Raketenabwehr in Gaza

So war es auch bei dem Haus von Siam, das in Gaza im Stadtviertel Zeitoun steht. Statt zu fliehen, rief er in höchster Eile erst seine Familie, dann die Nachbarn zusammen. Schnell waren im und um das Haus Dutzende Menschen, dann Hunderte, berichten Augenzeugen. Einen weiteren Anruf habe er ignoriert, sagt Siam. "Wir gingen auf das Dach und riefen: Tod Israel, Tod Amerika! Wir feuerten in die Luft." Minuten später sei ein F-16-Kampfjet über ihre Köpfe hinweggeflogen.



In vier Fällen hätten menschliche Schutzschilde israelische Luftangriffe verhindert, sagen Palästinenser. Als Vater der Idee gilt im Gaza-Streifen der Zeitungskommentator Rommel al-Sweiti, der am vergangenen Donnerstag zu der Taktik aufgerufen hatte. Am Wochenende gab es bereits in Jabalia im Norden des Gaza-Streifens nervenaufreibende Momente. Am Himmel habe ein Kampfflugzeug Scheinangriffe geflogen, während ein Hamas-Anführer die Versammelten auf den "Schutz der Häuser der Mujaheddin" einschwor. "Wir haben keine Flugzeuge und Raketen, wie die Besatzungstruppen. Aber wir haben mächtige Waffe, den Glauben und die Willenskraft". Der palästinensische Ministerpräsident Ismail Haniyeh besuchte menschliche Schutzschilde im nahe gelegenen Beit Lahia. Er bezeichnete die neue Strategie als Zeichen nationaler Einheit der Palästinenser.



Die israelische Armee ist nun zunächst daran gehindert, weitere Häuser militanter Palästinenser aus der Luft zu zerstören. "Derzeit ist es für uns das Wichtigste, zivile Opfer zu verhindern", sagt eine Militärsprecherin in Tel Aviv.



Die Militäroffensive zur Verhinderung palästinensischer Raketenangriffe konzentriert sich deshalb auf Bodenangriffe. Am Mittwoch rückten die Streitkräfte mit Panzern in die Städte Beit Hanoun und Jebaliya vor, Scharfschützen bezogen auf Dächern Stellung. Auch das Haus einer Hamas-Abgeordneten wurde umstellt. Ein Palästinenser starb bei einem israelischen Granatenangriff. Indes sind die zwei am Vortag im Gaza-Streifen entführten italienischen Rotkreuz-Helfer wieder frei. Die palästinensischen Entführer übergaben sie unversehrt.