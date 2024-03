Messbares Marketing

"Marketing basiert auf dem Ursache-Wirkung-Prinzip, und es muss Betriebsergebnisse bringen", brachte der Chef der Agentur, Georg C. Kolm, sein Prinzip am Donnerstag in einem Pressegespräch auf den Punkt. Die nun vorgestellte, TÜV-zertifizierte "Triple-A-Methode" basiert auf einem ganzheitlichen Marketing-Mix sowie auf Effizenz-Kontrolle und Erfolgsgarantie: So kassiert auch Kolms Agentur zwar einen Fixbetrag für die anfängliche Beratung eines Unternehmens, ein Erfolgshonorar für die Agentur gibt es aber nur dann, wenn die mit dem Unternehmen vereinbarten betriebswirtschaftlichen Ziele durch die eingesetzten Marketing-Instrumente erreicht wurden.



http://marketing-ag.at