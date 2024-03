Messerattacken in Turku

Turku. In der finnischen Stadt Turku sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Dabei gab es nach ersten Angaben ein Todesopfer und fünf Verletzte.

Ein Verdächtiger sei angeschossen und festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag weiter mit.

Die Angriffe fanden in der Innenstadt am Puutori (Holzmarktplatz) und am Kauppatori (Marktplatz) statt. In der Folge kam es zu chaotischen Szenen.

Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands und hat etwa 190.000 Einwohner.

In der Hauptstadt Helsinki wurden umgehend die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft.