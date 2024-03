messerstecherei in brigittenau

Sehr geehrte Rredaktion!



Umgefahr vor eine halbe stunde war iche gerade bei der Millennium city in Brigittenau als ich laute sirenen gehért und viele blau lichte gesehene habe.

ich bin schnell dorthin gegangen.



Angeblich laut die augenzeugen gab eine 20 er jugentreffen party in der engerthstrasse 76 1200 wien.



circa gegen 18:00 uhr hat alles passiert:



ca 15 afghanen in der party haben sich in irgendeine prügelei / drängelei schreierei sich gemischt mit der anderen jungen di da gefeirt haben.



di afghanen haben dann messer gezogen und angeblich vier oder fünf jungen gestochen mit ihren messer.



dann sind sie von der stelle weggelaufen.

sofort waren da mindesten 5 ambulanz autos un d ca20-30 polizisten



auf den bildern ist es sichtbar dass die polizisten nachdem anschauen den tatort zu ihrere autos laufen und schnell weg,, wahrscheinlich hatten sie einen spur gefolgt.





dann haben dii rettungsleute die verletzten einzeln behandelt und is ambulanz wagen transportiert.



die polizei hat die kreuzubg gespert und angefangen die zeugen zu fragen ob sie was gesehene haben.





die sirenen hört mann noch immer



lg



https://drive.google.com/folderview?id=0B9lKDlsYZlRFQjRRd1JDTW1aemM&usp=sharing





die bilder bitte ohne name und nur gegen honorar verwenden