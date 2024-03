Metro verkauft Praktiker

Laut Werner geht es darum, zusätzliche finanzielle Möglichkeiten für die Expansion zu bekommen. Praktiker wolle den Auslandsanteil am Umsatz so schnell wie möglich von 24 auf 40 Prozent erhöhen und sehe dafür im Metro-Verbund wenig Chancen. Wachstumschancen gebe es vor allem in Osteuropa.



Praktiker hatte mit seinen 20-Prozent-Rabatt-Aktionen den Preiswettbewerb in der deutschen Baumarktbranche deutlich angeheizt, sich damit aber zurück in die Gewinnzone gebracht. "Die Konsolidierung in der Branche wird kommen", sagte Weber, "wir haben es mit einem Flächenwahnsinn zu tun. Es gibt viel zu viele Baumärkte." Praktiker beschäftigt 21.000 Mitarbeiter und erzielte 2004 einen Umsatz von drei Milliarden Euro.