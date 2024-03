Mexiko: Bischof klagt an

Volk leidet unter den Verletzungen der Menschenrechte. | Wien. Der mexikanische Staat sei nicht in der Lage, die Menschenrechte im Land zu garantieren, beklagt Raúl Vera López, Bischof der an die USA grenzenden Diözese Saltillo. Der gerade auf Einladung der Dreikönigsaktion und der Mexiko-Plattform in Wien weilende Geistliche gilt als einer der profiliertesten Ankläger sozialer Ungerechtigkeit. Er kann jene verstehen, die Mexiko als "gescheiterten Staat" ansehen, in dem die Macht an das organisierte Verbrechen übergegangen sei.