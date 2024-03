Mexiko strebt geringere Abhängigkeit von USA an

Mexikos Wirtschaft ist von den USA abhängig. Im Norden befindet sich die "Maquiladora-Industrie", in der zu billigen Lohnkonditionen Halbfertigprodukte montiert und zu 90% in die USA re-exportiert werden. Die Landwirtschaft ist mit den US-Konzernen nicht konkurrenzfähig. 1,5 Millionen Mexikaner pendeln täglich in die USA. Viele migrieren - meist auf illegalem Weg - in die Staaten, weil sie in Mexiko nicht mehr genug zum Leben haben.