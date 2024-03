Microsoft: Kein Interesse an Yahoo

Der Software-Konzern Microsoft hat sich nicht interessiert an einer Übernahme von Yahoo gezeigt. "Wir haben ein Angebot gemacht, wir haben ein weiteres Angebot gemacht. Wir haben uns weiterbewegt", sagte Microsoft-Chef Steve Balmer am Freitag in Sydney auf die Frage nach seinen Plänen. Er wies Spekulationen zurück, Microsoft sei noch immer an einer Übernahme interessiert.

Microsoft hatte Yahoo im Mai ein Übernahmeangebot über 47,5 Milliarden Dollar unterbreitet, was das Internet-Unternehmen ablehnte. Darauf strebte Microsoft den Kauf eines 16-Prozent-Anteils und die Übernahme des Suchmaschinengeschäftes von Yahoo an. Als auch dieser Plan am Widerstand von Yahoo scheiterte, stoppte Microsoft die Verhandlungen. Erst im Oktober hatte der Konzern erklärt, man habe kein Interesse an einer Übernahme von Yahoo.



Zur Abwehrstrategie von Yahoo gehörte auch eine Kooperation mit Google im Anzeigengeschäft. Als Google diese Allianz am Mittwoch unter dem Druck der US-Kartellbehörde und der Werbebranche aufgab, gab es Spekulationen, Microsoft könne einen zweiten Anlauf für einen Kauf von Yahoo unternehmen. Zudem sagte Yahoo-Chef Jerry Yang am Mittwoch, eine Übernahme seiner Firma durch Microsoft sei noch immer die beste Option für den Software-Riesen. (Jonathan Standing/APA/Reuters)