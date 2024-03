"Migration & Asyl" macht Station in Ottakring

Im Vorfeld der EU-Wahlen am 25. Mai 2014 wartet die Volkshochschule Wien mit einer Reihe einschlägiger Veranstaltungen auf. Im Rahmen der "Europa Wochen 2014" finden acht Thementagen an jeweils unterschiedlichen Standorten der Wiener VHS statt. Welche Bedeutung hat Europa als Gemeinschaft und welche Mehrwerte sind in den diversen Lebensbereichen für die Bürger verbunden?



Am 30. April ist die VHS Ottakring mit dem bereits 6. Thementag an der Reihe: Alles dreht sich um "Migration und Asyl". Die Besucher erwartet ein Mix aus Workshops und Informationsstationen zu Mehrsprachigkeit, Asyl, Zuwanderung und Interkulturalität. "Wir wollen einen Zugang aus unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglichen", sagt Petra Götzenbrugger, in der VHS Wien für Projekte und Kooperation zuständig, zur "Wiener Zeitung".



Um bestimmte Zielgruppen leichter zu erreichen, wurde ein spielerischer Ansatz bei den Infostationen gewählt. Zum Beispiel wird das Online-Spiel "Frontiers" vorgestellt, das die Situation von Asylsuchenden vor den Toren Europas realistisch und lehrreich darstellt. Neben diesen unter dem Fachbegriff zusammengefassten "Serious Games" werden Filme, Dokumentationen sowie Diversitätsprojekte an Schulen vorgestellt.

VHS Europa Wochen 2014



Thementag "Migration und Asyl"

Programm

Workshop, Infostationen, Vortrag



Mittwoch, 30. April

16:00-18:00 Uhr: Workshop und Stationen

19:00 Uhr: Vortrag: Perspektiven einer humanen europäischen Asylpolitik



VHS Ottakring

Ludo Hartmann Platz 7, 1160 Wien